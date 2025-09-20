Visite guidée à la découverte du lycée Victor Duruy Lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre

Visite guidée à la découverte du lycée Victor Duruy Lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée à la découverte du lycée Victor Duruy Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Lycée polyvalent Victor Duruy Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le lycée Victor Duruy fête ses 120 ans !

Découvrez autrement cet établissement emblématique de Bagnères-de-Bigorre à travers plusieurs animations proposées par les élèves, les anciens et l’association du lycée :

Visite guidée du lycée par les élèves de Première HGGSP (Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques)

Découverte de la salle “A Nousté”, le petit musée du lycée, en présence de membres de l’Association Lycée Victor Duruy et d’anciens élèves de la section « Collaborateur d’Architecte »

Vente du livret anniversaire : « 1905–2025 : histoire des 120 ans du lycée Victor Duruy »

✏️ Et pour les volontaires : testez-vous au Certificat d’études !

(Re)vivez l’expérience des épreuves de 1886, 1923 ou 1938 :

Retrouver 10 fautes dans un texte

Petits exercices d’arithmétique

Quiz : « Connaissez-vous bien Bagnères ? »

Durée : environ 30 min – autocorrection avec corrigé à la fin

Lycée polyvalent Victor Duruy 3 bis allée Jean Jaurès, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 33 79 60 45. Parkings.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Haute-Bigorre