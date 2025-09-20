Visite guidée à la découverte du lycée Victor Duruy Lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre
Visite guidée à la découverte du lycée Victor Duruy Lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée à la découverte du lycée Victor Duruy Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Lycée polyvalent Victor Duruy Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
Le lycée Victor Duruy fête ses 120 ans !
Découvrez autrement cet établissement emblématique de Bagnères-de-Bigorre à travers plusieurs animations proposées par les élèves, les anciens et l’association du lycée :
- Visite guidée du lycée par les élèves de Première HGGSP (Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques)
- Découverte de la salle “A Nousté”, le petit musée du lycée, en présence de membres de l’Association Lycée Victor Duruy et d’anciens élèves de la section « Collaborateur d’Architecte »
- Vente du livret anniversaire : « 1905–2025 : histoire des 120 ans du lycée Victor Duruy »
✏️ Et pour les volontaires : testez-vous au Certificat d’études !
(Re)vivez l’expérience des épreuves de 1886, 1923 ou 1938 :
- Retrouver 10 fautes dans un texte
- Petits exercices d’arithmétique
- Quiz : « Connaissez-vous bien Bagnères ? »
Durée : environ 30 min – autocorrection avec corrigé à la fin
Lycée polyvalent Victor Duruy 3 bis allée Jean Jaurès, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 33 79 60 45. Parkings.
Journées européennes du patrimoine 2025
© Haute-Bigorre