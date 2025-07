Visite guidée à la découverte du Musée du Pays de Hanau Bouxwiller

Visite guidée à la découverte du Musée du Pays de Hanau

3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-07 14:30:00

fin : 2025-09-04 15:30:00

2025-08-07

Le Pays de Hanau est le berceau des symboles de l’Alsace. Saviez-vous que le bretzel et la coiffe traditionnelle, avec son grand nœud noir, sont originaires du Pays de Hanau ? Ou encore que Bouxwiller a été autrefois une capitale princière et rayonnait sur un grand territoire de part et d’autre du Rhin ?

Découvrez la riche histoire du Pays de Hanau dans un magnifique cadre architectural datant des 14ème et 16ème siècles, en compagnie d’une de nos guides du Musée.

Visite proposée tous les jeudis du 7 août au 4 septembre inclus.

Durée 1h

Tarif Entrée du Musée

Places limitées. Réservation obligatoire.

+33 3 88 00 38 39

English :

The Pays de Hanau is the cradle of the symbols of Alsace. Did you know that the pretzel and the traditional headdress, with its large black bow, originated in the Pays de Hanau? Or that Bouxwiller was once a princely capital, extending over a large area on both sides of the Rhine?

German :

Das Pays de Hanau ist die Wiege der Symbole des Elsass. Wussten Sie, dass die Brezel und die traditionelle Kopfbedeckung mit der großen schwarzen Schleife aus dem Pays de Hanau stammen oder dass Bouxwiller einst eine fürstliche Hauptstadt war und über ein großes Gebiet beiderseits des Rheins ausstrahlte?

Italiano :

Il Pays de Hanau è la culla dei simboli dell’Alsazia. Sapevate che il pretzel e il copricapo tradizionale, con il suo grande fiocco nero, sono nati nel Pays de Hanau o che Bouxwiller era un tempo una capitale principesca e aveva un’influenza su una vasta area su entrambe le sponde del Reno?

Espanol :

El Pays de Hanau es la cuna de los símbolos de Alsacia. Sabía que el pretzel y el tocado tradicional, con su gran lazo negro, tienen su origen en el Pays de Hanau? ¿O que Bouxwiller fue en su día una capital principesca y tuvo influencia sobre una amplia zona a ambos lados del Rin?

