Visite guidée à la découverte du passé verrier du Cotentin Hameau Luce Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée à la découverte du passé verrier du Cotentin

Hameau Luce 25 rue du Pontil Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Durant ces deux journées, des visites guidées seront proposées par les bénévoles qui animent ce lieu de mémoire. Un voyage dans le temps à la découverte d’un pan méconnu de l’histoire du Cotentin son passé verrier, avec en point d’orgue l’histoire méconnue de la Manufacture royale des glaces à miroirs (1667-1830) fondée par Colbert. .

Hameau Luce 25 rue du Pontil Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 6 70 93 02 56 ph-duval@orange.fr

