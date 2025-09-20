Visite guidée : à la découverte du passé verrier du Cotentin Musée connaissance du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée : à la découverte du passé verrier du Cotentin
20 et 21 septembre
Musée connaissance du Cotentin
Manche

2€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00 Fin : 2025-09-21T10:00:00 - 2025-09-21T18:00:00

Durant ces deux journées, des visites guidées seront proposées par les bénévoles qui animent ce lieu de mémoire. Un voyage dans le temps à la découverte d’un pan méconnu de l’histoire du Cotentin : son passé verrier, avec en point d’orgue l’histoire méconnue de la Manufacture royale des glaces à miroirs (1667-1830) fondée par Colbert.

Musée connaissance du Cotentin 25 rue du Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50470 La Glacerie Manche Normandie 07 71 18 98 54 http://museeconnaissanceducotentin.com Ce musée est installé dans une ancienne ferme du XVIII ème siècle située à environ 1km du Village de la Verrerie, site de l’ancienne Manufacture des Glaces à miroirs de Tourlaville.

Des souvenirs de cette industrie qui fournit les glaces de la Galerie des Glaces du Château de Versailles ainsi que de nombreux témoignages de la vie artisanale et agricole du Cotentin y sont présentés. Parking à proximité, musée situé au sein du hameau Luce.

