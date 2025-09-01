Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy Office de Tourisme Luzy
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Luzy Nièvre
Tarif : 8 EUR
Début : 2025-09-01 14:30:00
fin : 2025-09-01 17:30:00
2025-09-01
En compagnie d’un guide conférencier diplômé, partez à la découverte du patrimoine historique et architectural du village de Luzy.
Places limitées, inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10)
Tarif 8€, transport en minibus inclus. .
