Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy Office de Tourisme Luzy

Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy lundi 1 septembre 2025.

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Luzy Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-01 14:30:00

fin : 2025-09-01 17:30:00

2025-09-01

En compagnie d’un guide conférencier diplômé, partez à la découverte du patrimoine historique et architectural du village de Luzy.

Places limitées, inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10)

Tarif 8€, transport en minibus inclus. .

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10

