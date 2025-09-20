Visite guidée : à la découverte du patrimoine rural Jardin des Buis Lussan

Visite guidée : à la découverte du patrimoine rural Jardin des Buis Lussan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : à la découverte du patrimoine rural 20 et 21 septembre Jardin des Buis Gard

Gratuit. Visite à la demande. Accueil de 20 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite guidée : à la découverte du patrimoine rural

Accompagnés par un guide, découvrez une architecture modeste mêlant pierres, briques et enduit, et comprenez le rôle de ces matériaux dans l’histoire et le patrimoine de Lussan, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France.

Jardin des Buis Rue de la Ritournelle, 30580 Lussan Lussan 30580 Gard Occitanie 06 79 72 53 27 Situé sur le rempart sud de Lussan, le jardin est conçu en résonance avec son environnement et bénéficie d’une vue infinie sur la garrigue. La végétation méditerranéenne est ici reine, puisque ce jardin écologique associe essences de la garrigue à une inspiration de l’art de la taille japonais « Niwaki ». Cette pratique attentive de la conduite des arbres et arbustes est mise en pratique dans l’objectif d’aménager des transparences, perspectives et vues sur un espace de 400 mètres carrés dédié au bien-être.

Visite guidée : à la découverte du patrimoine rural

©Thierry Vieillot