Visite guidée « À la découverte du terroir cuersois » Office de tourisme de Cuers Cuers

Visite guidée « À la découverte du terroir cuersois » Office de tourisme de Cuers Cuers samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « À la découverte du terroir cuersois » Samedi 20 septembre, 10h00 Office de tourisme de Cuers Var

Gratuit. Sur réservation au plus tard la veille de la visite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, partez à la découverte du terroir passé et actuel de Cuers.

De l’Aqueduc des Cinq Ponts, témoin ingénieux du passé hydraulique du village, au moulin oléicole où perdure la tradition de l’huile d’olive, plongez dans un patrimoine vivant. Entre savoir-faire ancestraux et récits fascinants, cette immersion au cœur des traditions cuersoises vous révélera un héritage précieux, façonné par l’eau, la terre et le temps.

Office de tourisme de Cuers place de la convention cuers Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 48 56 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cuers@mpmtourisme.com »}]

Découvrez Cuers sous un nouveau jour à travers une visite guidée mêlant terroir, culture et histoire de l’eau. visite guidée terroir

OTI La Londe les Maures