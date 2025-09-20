Visite guidée à la découverte d’un havre de poésie provençale Pavillon Emile Ripert La Ciotat

Visite guidée à la découverte d’un havre de poésie provençale Pavillon Emile Ripert La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée à la découverte d’un havre de poésie provençale 20 et 21 septembre Pavillon Emile Ripert Bouches-du-Rhône

durée 1 h environ, visite limitée à 25 personnes environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Maison d’enfance d’ Emile RIPERT au Sécadou, il fit construire un petit pavillon où il trouvait le silence nécessaire à l’écriture. Tout y est figé dans le temps, comme si le poète avait quitté les lieux la veille.

Visite commentée par Pierre BENEDETTO universitaire ciotaden

Pavillon Emile Ripert impasse du Sécadou 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06.40.14.16.89 »}, {« type »: « email », « value »: « visite.pavillon@gmail.Com »}] Emile Ripert (1882-1948) poète ciotaden, professeur d’université, fit construire dans sa maison d’enfance au Sécadou un petit pavillon où il trouvait le silence nécessaire à l’écriture.

Maison d’enfance d’ Emile RIPERT au Sécadou, il fit construire un petit pavillon où il trouvait le silence nécessaire à l’écriture. Tout y est figé dans le temps, comme si le poète avait quitté les …

Ministère de la culture