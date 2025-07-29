Visite guidée à la ferme Les Filletières Chenôves
Visite guidée à la ferme
Les Filletières Chèvrerie des Filletieres Chenôves Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-07-29 10:30:00
fin : 2025-08-16 11:45:00
Date(s) :
2025-07-29 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23
Visite guidée de la ferme, explication de la vie des animaux, l’alimentation, traite et matériel, dégustation des fromages de chèvre de la ferme. .
Les Filletières Chèvrerie des Filletieres Chenôves 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 39 81 22 chevrerie-des-filletieres@orange.fr
