Flipou

Visite guidée à la Ferme des Peupliers

4 Rue des Peupliers Flipou Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez vivre une aventure fermière !

À la Ferme des Peupliers, nous fabriquons des produits laitiers fermiers depuis 196, exclusivement avec le bon lait de nos vaches, et en utilisant un savoir-faire artisanal. Au cours de cette visite guidée, vous en apprendrez plus sur nos 4 métiers et sur la fabrication de nos yaourts fermiers… du champ, à la cuillère ! Vous rencontrerez nos vaches laitières et leurs veaux (pas de biberon donné aux veaux), et en apprendrez plus sur leur alimentation et leur traite. Enfin, vous découvrirez les étapes de transformation de leur lait en délicieux yaourt.

Voici le déroulé de cette visite guidée, qui durera environ 1h0.

Accueil et projection d’un film de présentation.

Visite de la ferme.

Dégustation de yaourts.

Tour dans la boutique de notre ferme pour retrouver nos produits et ceux de producteurs locaux.

À noter les tarifs fixés comprennent

la présence d’un(e) guide pendant toute la durée de la visite

un yaourt offert en dégustation

les frais de transaction de la plateforme de réservation

Lieux 4 rue des Peupliers, 2780 Flipou

Tarifs

6€ par adulte

5€ par enfant (4-18 ans)

Gratuit pour les enfants de 0 à ans

Réservation

Pour l’instant ces créneaux ne sont pas encore ouverts. Ils le seront

À partir du 25 juin à pour les créneaux de juillet

À partir du 9 juillet à pour les créneaux du mois d’août .

4 Rue des Peupliers Flipou 27380 Eure Normandie

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English : Visite guidée à la Ferme des Peupliers

L’événement Visite guidée à la Ferme des Peupliers Flipou a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle