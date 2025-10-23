Visite guidée à la ferme Rigaud Beaufort-sur-Gervanne

45 route de Suze Champ de col Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23 11:00:00

2025-10-23

Venez découvrir notre exploitation agricole en polyculture et élevage. Visite guidée sur réservation.

45 route de Suze Champ de col Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 16 62 fermerigaud@gmail.com

English :

Come and discover our mixed farming and livestock operation. Guided tour on reservation.

German :

Besuchen Sie unseren landwirtschaftlichen Betrieb mit Mischkultur und Viehzucht. Führungen nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Venite a scoprire la nostra azienda agricola a coltura e allevamento misti. Visita guidata su prenotazione.

Espanol :

Venga a descubrir nuestra explotación agrícola y ganadera mixta. Visita guiada previa concertación.

