Visite guidée à la ferme Rigaud Beaufort-sur-Gervanne
Visite guidée à la ferme Rigaud Beaufort-sur-Gervanne jeudi 23 octobre 2025.
Visite guidée à la ferme Rigaud
45 route de Suze Champ de col Beaufort-sur-Gervanne Drôme
Début : 2025-10-23 10:00:00
fin : 2025-10-23 11:00:00
2025-10-23
Venez découvrir notre exploitation agricole en polyculture et élevage. Visite guidée sur réservation.
45 route de Suze Champ de col Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 16 62 fermerigaud@gmail.com
English :
Come and discover our mixed farming and livestock operation. Guided tour on reservation.
German :
Besuchen Sie unseren landwirtschaftlichen Betrieb mit Mischkultur und Viehzucht. Führungen nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Venite a scoprire la nostra azienda agricola a coltura e allevamento misti. Visita guidata su prenotazione.
Espanol :
Venga a descubrir nuestra explotación agrícola y ganadera mixta. Visita guiada previa concertación.
