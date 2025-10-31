Visite guidée à la lampe torche Les animaux de vos cauchemars Troyes

Visite guidée à la lampe torche Les animaux de vos cauchemars

Muséum d’Histoire naturelle Abbaye Saint-Loup Troyes Aube

Tarif : 4 – 4 – 4 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Une visite guidée, entre chien et loup, avec votre lampe de poche, pour déconstruire les idées reçues sur les animaux qui nous ont fait peur étant petits, ou qui nous font encore peur araignées, chauves-souris, loups, serpents, rats…



Tout public Sur réservation

Par Martin, médiateur culturel des musées. .

Muséum d’Histoire naturelle Abbaye Saint-Loup Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 09

