Visite guidée à la lanterne Rocroi

Visite guidée à la lanterne

1 ter rue du Pavillon Rocroi Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Enfant 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-29

Venez visiter la ville de Rocroy en nocturne à la lumière des lanternes.Un parcours d’1h30 avec un guide conférencier dans les rues et bâtiments militaires de la ville. Pour les enfants à partir de 7 ans

1 ter rue du Pavillon Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 20 06 info@tourisme-valleesetplateaudardenne.com

English :

Come and visit the town of Rocroy at night by lantern light: a 1.5-hour guided tour of the town’s streets and military buildings. For children aged 7 and over

German :

Besuchen Sie die Stadt Rocroy bei Nacht im Licht der Laternen. 1,5-stündiger Rundgang mit einem Fremdenführer durch die Straßen und Militärgebäude der Stadt. Für Kinder ab 7 Jahren

Italiano :

Venite a visitare la città di Rocroy di notte alla luce delle lanterne: un tour di un’ora per le strade e gli edifici militari della città con una guida. Per bambini dai 7 anni in su

Espanol :

Ven a visitar la ciudad de Rocroy por la noche a la luz de las linternas: una visita de una hora y media con guía por las calles y edificios militares de la ciudad. Para niños a partir de 7 años

