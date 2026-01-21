Visite guidée à la lanterne

1 ter rue du Pavillon Rocroi Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-27

Venez visiter la ville de Rocroy en nocturne à la lumière des lanternes.Un parcours d’1h30 avec un guide conférencier dans les rues et bâtiments militaires de la ville. Pour les enfants à partir de 7 ans

.

1 ter rue du Pavillon Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 20 06 info@tourisme-valleesetplateaudardenne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and visit the town of Rocroy at night by lantern light: a 1.5-hour guided tour of the town’s streets and military buildings. For children aged 7 and over

L’événement Visite guidée à la lanterne Rocroi a été mis à jour le 2026-01-20 par Ardennes Tourisme