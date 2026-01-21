Visite guidée à la lanterne Rocroi
Visite guidée à la lanterne Rocroi lundi 16 février 2026.
Visite guidée à la lanterne
1 ter rue du Pavillon Rocroi Ardennes
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
2026-02-16 2026-02-27
Venez visiter la ville de Rocroy en nocturne à la lumière des lanternes.Un parcours d’1h30 avec un guide conférencier dans les rues et bâtiments militaires de la ville. Pour les enfants à partir de 7 ans
1 ter rue du Pavillon Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 20 06 info@tourisme-valleesetplateaudardenne.com
English :
Come and visit the town of Rocroy at night by lantern light: a 1.5-hour guided tour of the town’s streets and military buildings. For children aged 7 and over
