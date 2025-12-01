Visite guidée à la lanterne Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence
Visite guidée à la lanterne Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence vendredi 26 décembre 2025.
Visite guidée à la lanterne
Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-26 17:00:00
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Votre rendez-vous incontournable des vacances de Noël découvrez l’histoire et le patrimoine de Saint-Paul de Vence à la lanterne.
English : Guided tour by lantern
Your unmissable holiday event: discover the history and heritage of Saint-Paul de Vence by lantern light.
German :
Ihr Pflichttermin in den Weihnachtsferien: Entdecken Sie die Geschichte und das Kulturerbe von Saint-Paul de Vence mit der Laterne.
Italiano : Visita guidata con lanterna
Visita guidata a lume di lanterna per scoprire i segreti e la storia di Saint-Paul de Vence.
Espanol :
La cita ineludible de las fiestas navideñas: descubra la historia y el patrimonio de Saint-Paul de Vence a la luz de las linternas.
