Visite guidée « A la lueur des bougies » Samedi 20 septembre, 21h00 Château de Sillé le Guillaume Sarthe

(Re)découvrez le château à la nuit tombée… Des centaines de bougies vous permettront de découvrir la tour d’artillerie comme vous ne l’avez jamais vue !

Château de Sillé le Guillaume place des minimes, 72140 Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire Quatre tours, de hauts murs percés de canonnières, des couronnes de mâchicoulis, le château de Sillé-le-Guillaume est une véritable forteresse médiévale.

Plusieurs fois assiégé lors de la guerre de Cent Ans, le château de Sillé-le-Guillaume est passé entre les mains des familles de Beauvau, Cossé-Brissac mais aussi de la princesse de Conti fille illégitime de Louis XVI et de mademoiselle de la Vallière.

Forteresse médiévale reconstruite dans la deuxième moitié du XVe siècle, demeure de plaisance au XVIIe siècle, prison durant la Révolution française, le château a eu plusieurs vies ! Napoléon en fit don à la commune qui l’utilisa comme mairie et collège puis lycée jusqu’en 1971.

Visiter le château de Sillé c’est découvrir une forteresse médiévale unique, c’est parcourir les soubresauts de l’histoire et c’est découvrir des personnages emblématiques ! Robert de Sillé et Arsène Marie Le Feuvre vous attendent pour vous faire découvrir leurs secrets.

