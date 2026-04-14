Visite guidée à la lueur des bougies, Rocca di Riolo, Riolo Terme

Visite guidée à la lueur des bougies Samedi 23 mai, 21h00 Rocca di Riolo Ravenna

12 € plein tarif | 6 € tarif réduit (6–12 ans) | Gratuit (0–5 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À LA LUEUR DES BOUGIES

Visite guidée de la Rocca di Riolo, éclairée par la lumière chaleureuse des bougies.

Dans une atmosphère immersive et mystérieuse, la dame de Romagne, Caterina Sforza, guidera les visiteurs à travers l’histoire fascinante de la Rocca, de la construction de la première tour jusqu’aux dernières transformations apportées par la famille Riario Sforza.

La douce lumière des bougies rendra chaque recoin de la Rocca encore plus magique et empreint de mystère, pour une expérience unique et inoubliable.

Rocca di Riolo Piazza Mazzanti Riolo Terme 48025 Ravenna Emilia-Romagna 0546 77450 https://www.amaparco.it/parchi/rocca-di-riolo/ https://www.facebook.com/roccadiriolo;https://www.instagram.com/roccadiriolo/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.amaparco.it/iniziative-eventi/a-lume-di-candela-2-3/ »}]

À LA LUEUR DES BOUGIES

©Rocca di Riolo