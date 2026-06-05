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Visite guidée À la lueur des bougies Sillé-le-Guillaume

Visite guidée À la lueur des bougies Sillé-le-Guillaume mardi 25 août 2026.

Adresse : 10 Place des Minimes

Ville : 72140 Sillé-le-Guillaume

Département : Sarthe

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif : 5.5 5.5

Sillé-le-Guillaume

Visite guidée À la lueur des bougies

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Château médiéval de Sillé-le-Guillaume –
Tous les mardis du 7 juillet au 25 août à 21h

(Re) découvrez le château à la nuit tombée… Des centaines de bougies vous permettront de découvrir la tour d’artillerie comme vous ne l’avez jamais vue !

La visite se termine par une dégustation de produits locaux.

Durée 1h30

Réservation
02 43 14 23 43 06 70 74 94 52   .

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43 

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English :

L’événement Visite guidée À la lueur des bougies Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume

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