Visite guidée A la poursuite des reliques perdues Abbaye Saint Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton

Abbaye Saint Nicolas 124 rue de la Place Notre-Dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

2025-10-23 2025-10-30

L’Office de Tourisme Normandie Sud Eure organise une visite guidée de l’Abbaye Saint-Nicolas de Verneuil-sur-Avre spéciale halloween pour les familles avec enfants de 7 à 12 ans.

Selon la légende de précieuses reliques auraient été cachées dans l’Abbaye Saint-Nicolas à sa fondation et seraient encore présentes dans ses murs. Les sœurs n’auraient jamais trouvé leur cachette, ni prouvé leur existence. Saurez-vous résoudre les énigmes pour percer ce mystère ? D’autres ont essayé de les chercher avant vous et n’en sont jamais revenus…

Durée 1h15 environ.

Tarif 4 € / personne.

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme au 02 32 32 17 17 (nombre de places limité). .

Abbaye Saint Nicolas 124 rue de la Place Notre-Dame Verneuil d'Avre et d'Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

