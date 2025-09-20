Visite guidée : à la recherche des maçons de Cassinomagus Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Visite guidée : à la recherche des maçons de Cassinomagus Cassinomagus parc archéologique Chassenon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : à la recherche des maçons de Cassinomagus 20 et 21 septembre Cassinomagus parc archéologique Charente

Durée 1h. Gratuit. Réservation obligatoire. 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite guidée : à la recherche des maçons de Cassinomagus

Visite et découverte des salles voûtées habituellement inaccessibles avec Sandra Sicard, archéologue départementale. Partez sur les traces des bâtisseurs des thermes en visitant les entrailles du monument !

Casques obligatoires fournis, bonnes chaussures impératives, claustrophobes et personnes à mobilité réduite s’abstenir. Visite déconseillée aux enfants de moins de 8 ans.

Cassinomagus parc archéologique 11 Longeas, 16150 Chassenon, France Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545893221 https://www.cassinomagus.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0545893221 »}] C’est au Ier siècle av J.-C. que Jules César transforma la Gaule en provinces romaines. Des édifices emblématiques de l’adoption d’un nouvel art de vivre ont alors été bâtis. Imaginez qu’il y a maintenant près de 2000 ans s’élevait à Chassenon un ensemble monumental composé d’édifices publics et religieux. Les habitants comme les voyageurs pouvaient trouver ici un théâtre (encore enfoui sous la végétation), un temple de 30 mètres de haut aujourd’hui détruit, ainsi que des thermes, dont les vestiges sont les mieux conservés de France.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pierre Holley