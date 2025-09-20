Visite guidée à la rencontre des anciens soignants des hospices civils de Beaune Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Beaune

Visite guidée à la rencontre des anciens soignants des hospices civils de Beaune Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Beaune samedi 20 septembre 2025.

Sur inscription | Tarif : 12 € | Tarif réduit : 9 € | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:45:00 – 2025-09-21T16:45:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite guidée des hospices civils de Beaune avec sœur Louise Duchini, supérieure générale de la congrégation des sœurs hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune.

De l’histoire de la communauté des sœurs hospitalières fondée en 1459 à l’évocation de la vie quotidienne des infirmières jusqu’en 1971, c’est une histoire du lieu qui se raconte par la voix de sœur Louise Duchini : un témoignage émouvant sur l’évolution des pratiques des soignants et de la relation aux malades.

Destiné à accueillir et soigner les pauvres malades, l'hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Bon (charte de fondation datée du 4 août 1443). L'établissement accueillit ses premiers malades le 1er janvier 1452.

Depuis le début du XXe siècle, l'édifice est l'objet de travaux de restauration très importants commencés en 1902-1907 avec la réinvention des couvertures polychromes. Des salles de séminaires ont été aménagées à l'emplacement de la chambre Sainte-Catherine, de l'infirmerie et de l'ouvroir des sœurs. Désaffecté en 1971, l'hôtel-Dieu est désormais un monument historique, site culturel et touristique.

© Francis Vauban