Visite guidée ‘A la rencontre des chauves-souris ‘ Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont

Fleury-devant-Douaumont

Visite guidée ‘A la rencontre des chauves-souris ‘

Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Partez à la découverte du monde mystérieux des chauves-souris avec la CPEPESC Lorraine. Au cours d’une balade sur le site Natura 2000 Corridor de la Meuse , peut-être aurez vous la chance de voir et d’entendre des Pipistrelles en chasse au-dessus de votre tête…

Une aventure à partager en famille ou en entre ami(e)s !Tout public

0 .

Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est +33 3 83 23 19 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to discover the mysterious world of bats with CPEPESC Lorraine. During a walk through the “Corridor de la Meuse” Natura 2000 site, you might just be lucky enough to see and hear pipistrelles hunting right above your head!

An adventure to share with family or friends!

L’événement Visite guidée ‘A la rencontre des chauves-souris ‘ Fleury-devant-Douaumont a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GRAND VERDUN