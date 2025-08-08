Visite guidée à la torche: collégiale Saint Barnard Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère
Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : Vendredi 2025-08-08 21:00:00
fin : 2025-08-08
2025-08-08 2025-08-29
Dans la pénombre, éclairée uniquement à la lueur d’une torche, la collégiale Saint-Barnard dévoile ses mystères et son histoire.
Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 21 54 contact@amisdesaintbarnard.fr
English :
In the half-light, lit only by the glow of a torch, the collegiate church of Saint-Barnard reveals its mysteries and its history.
German :
Im Halbdunkel, nur durch den Schein einer Fackel beleuchtet, enthüllt die Stiftskirche Saint-Barnard ihre Geheimnisse und ihre Geschichte.
Italiano :
Nella penombra, illuminata solo dal bagliore di una torcia, la collegiata di Saint-Barnard svela i suoi misteri e la sua storia.
Espanol :
En la penumbra, iluminada únicamente por el resplandor de una antorcha, la colegiata de Saint-Barnard desvela sus misterios y su historia.
