Visite guidée à la torche: collégiale Saint Barnard Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère

Visite guidée à la torche: collégiale Saint Barnard Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère vendredi 8 août 2025.

Visite guidée à la torche: collégiale Saint Barnard

Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-08 21:00:00
fin : 2025-08-08

Date(s) :
2025-08-08 2025-08-29

Dans la pénombre, éclairée uniquement à la lueur d’une torche, la collégiale Saint-Barnard dévoile ses mystères et son histoire.
  .

Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 21 54  contact@amisdesaintbarnard.fr

English :

In the half-light, lit only by the glow of a torch, the collegiate church of Saint-Barnard reveals its mysteries and its history.

German :

Im Halbdunkel, nur durch den Schein einer Fackel beleuchtet, enthüllt die Stiftskirche Saint-Barnard ihre Geheimnisse und ihre Geschichte.

Italiano :

Nella penombra, illuminata solo dal bagliore di una torcia, la collegiata di Saint-Barnard svela i suoi misteri e la sua storia.

Espanol :

En la penumbra, iluminada únicamente por el resplandor de una antorcha, la colegiata de Saint-Barnard desvela sus misterios y su historia.

L’événement Visite guidée à la torche: collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-31 par Valence Romans Tourisme