Visite guidée à Laon : « Balade autour du vocabulaire architectural » Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Ville haute de Laon Aisne

RV à l’Office de tourisme du Pays de Laon (jauge limitée à 20 pers. / inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon)

2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Modillon, tympan, étrésillon, ces mots ne vous disent peut-être rien et pourtant c’est grâce à eux que l’on peut nommer et décrire les différentes parties d’un édifice.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez ces éléments d’architecture et leur emploi dans le patrimoine de Laon…

Ville haute de Laon Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 http://htpps://www.tourisme-paysdelaon.com Laon, ville-préfecture de l’Aisne (02), abrite le secteur sauvegardé le plus vaste de France, avec près e 80 monuments inscrits ou classés; venez visiter son riche patrimoine (cathédrale, églises, abbayes, ceinture fortifiée, souterrains, etc) ! Gare TER de Laon

Autoroute A26 (sortie LAON)

RN 2 (en direction de Paris)

OT Pays de Laon