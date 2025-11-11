Visite guidée à Laon Dans les pas de Suzanne Noël Laon

Sur les traces d’une célèbre femme native de Laon…

L’association Suzanne Noël, Chirurgienne, Féministe, Laonnoise (SNCFL) vous propose de vous joindre à une visite dans Laon, l’occasion de revenir sur les lieux laonnois qui ont marqué la vie de Suzanne Noël et témoignent de son attachement à sa ville natale…

A l’issue, vous pourrez y associer un passage au Centre Hospitalier de Laon, où une exposition consacrée à Suzanne Noël et Paul Blanquinque (chirurgien en chef de l’hôtel-Dieu de Laon début XXe) vous y accueillera jusqu’à la mi-novembre.

RV sur le parvis de la cathédrale à 14h30 !

(durée ~ 2h se munir de bonnes chaussures distance du parcours ~ 2 km) .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

English :

In the footsteps of a famous Laon-born woman…

German :

Auf den Spuren einer berühmten Frau, die in Laon geboren wurde…

Italiano :

Sulle orme di una famosa donna di Laon…

Espanol :

Tras los pasos de una famosa mujer de Laon…

