Visite guidée à Laon de l’expo « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » Laon

Visite guidée à Laon de l’expo « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » Laon mercredi 3 septembre 2025.

Visite guidée à Laon de l’expo « Coupables ? Chroniques du banc des accusés »

1 Rue William Henry Waddington Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 15:00:00

fin : 2025-09-03 16:00:00

Date(s) :

2025-09-03

A suivre en ville basse de Laon !

Plongez dans l’histoire de 22 procès du plus étrange au plus ordinaire, du Moyen Age à la Seconde Guerre mondiale, accompagné d’un médiateur qui vous présentera les enjeux et l’évolution de la justice au cours des siècles…

RV aux Archives départementales de l’Aisne du lundi à 15h ! (durée 1h) 0 .

1 Rue William Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr

English :

To be continued in the lower town of Laon!

German :

Fortsetzung folgt in der Unterstadt von Laon!

Italiano :

Da continuare nella città bassa di Laon!

Espanol :

Continuará en la ciudad baja de Laon

L’événement Visite guidée à Laon de l’expo « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » Laon a été mis à jour le 2025-08-11 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon