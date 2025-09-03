Visite guidée à Laon de l’expo « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » Laon
Visite guidée à Laon de l’expo « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » Laon mercredi 3 septembre 2025.
Visite guidée à Laon de l’expo « Coupables ? Chroniques du banc des accusés »
1 Rue William Henry Waddington Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 15:00:00
fin : 2025-09-03 16:00:00
Date(s) :
2025-09-03
A suivre en ville basse de Laon !
Plongez dans l’histoire de 22 procès du plus étrange au plus ordinaire, du Moyen Age à la Seconde Guerre mondiale, accompagné d’un médiateur qui vous présentera les enjeux et l’évolution de la justice au cours des siècles…
RV aux Archives départementales de l’Aisne du lundi à 15h ! (durée 1h) 0 .
1 Rue William Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr
English :
To be continued in the lower town of Laon!
German :
Fortsetzung folgt in der Unterstadt von Laon!
Italiano :
Da continuare nella città bassa di Laon!
Espanol :
Continuará en la ciudad baja de Laon
L’événement Visite guidée à Laon de l’expo « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » Laon a été mis à jour le 2025-08-11 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon