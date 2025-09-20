Visite guidée à Laon : « La cathédrale Notre-Dame » Cathédrale Notre-Dame de Laon Laon

Visite guidée à Laon : « La cathédrale Notre-Dame » 20 et 21 septembre Cathédrale Notre-Dame de Laon Aisne

Accès gratuit / RV sur l’esplanade de l’Office de tourisme (jauge limitée à 25 pers. / inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Cathédrale Notre-Dame de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 03 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] Construite de 1150 à 1230 environ, elle constitue l’un des édifices les plus remarquables du premier gothique. Son chœur très allongé à chevet plat et les 5 tours confèrent à l’ensemble une silhouette très caractéristique. Ses sculptures et ses vitraux sont particulièrement remarquables.

Joyau de la cité perchée de Laon, votre guide vous livrera quelques clés de lecture afin d’appréhender ce chef d’œuvre de l’art gothique primitif !

