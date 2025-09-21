Visite guidée à Laon : « La chapelle des Templiers » Chapelle des Templiers Laon

Visite guidée à Laon : « La chapelle des Templiers » Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Chapelle des Templiers Aisne

Accès gratuit / RV dans la our du Musée du Pays de Laon (jauge limitée à 20 pers. / inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon)

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:55:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:55:00

Elle demeure l’un des plus beaux témoignages de l’époque médiévale à Laon : cette chapelle funéraire créée par l’ordre des Chevaliers du Temple vient d’être restaurée et vous accueillera tout le week-end.

Une belle opportunité de découvrir l’histoire de cet édifice et d’en savoir plus sur le quotidien d’une maison de ville templière…

Chapelle des Templiers 19 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France

OT Pays de Laon