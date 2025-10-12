Visite guidée à Laon « La chapelle des Templiers » Laon

Visite guidée à Laon « La chapelle des Templiers »

32 Rue Georges Ermant Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Début : 2025-10-12 19:00:00

fin : 2025-10-12 19:45:00

2025-10-12

Des visites exceptionnelles de la chapelle templière de Laon !

Dix ans après les fouilles à ses abords, et presque cinq ans après sa fermeture au public pour cause de restauration comprenant la réfection des couvertures, la restauration des parements extérieurs et des intérieurs la chapelle du XIIe va de nouveau vous accueillir à l’occasion de la Journée Internationale du Patrimoine Templier (qui aura lieu le lendemain) !

Et pour fêter l’événement, toute une journée de visite est organisée, alors inscrivez-vous au plus vite pour (re)découvrir ce joyau architectural, l’un des plus anciens bâtis de la cité médiévale de Laon !

RV devant la chapelle le dimanche 12/10 à 11h, 14h, 15h et à 16h ! (réservation obligatoire car visite limitée à 25 personnes par session / pas de billetterie sur place, réservation en amont obligatoire / durée 50 min) .

32 Rue Georges Ermant Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

Exceptional tours of the Templar chapel in Laon!

German :

Außergewöhnliche Besuche der Templerkapelle in Laon!

Italiano :

Visite eccezionali alla cappella templare di Laon!

Espanol :

Visitas excepcionales a la capilla templaria de Laon

