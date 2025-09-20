Visite guidée à Laon : « La cité médiévale » Ville haute de Laon Laon

Visite guidée à Laon : « La cité médiévale » 20 et 21 septembre Ville haute de Laon Aisne

Accès gratuit / RV sur l’esplanade de l’Office de tourisme (jauge limitée à 25 pers. / inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon)

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ville haute de Laon Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 http://htpps://www.tourisme-paysdelaon.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] Gare TER de Laon

Autoroute A26 (sortie LAON)

RN 2 (en direction de Paris)

Une déambulation autour de l’ancien quartier canonial jouxtant la cathédrale, avec un attachement particulier aux évolutions de l’habitat des chanoines au fil des siècles…

OT Pays de Laon