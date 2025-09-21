Visite guidée à Laon : « L’abbaye Saint-Martin » Eglise abbatiale Saint-Martin Laon

Visite guidée à Laon : « L’abbaye Saint-Martin » Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h00 Eglise abbatiale Saint-Martin Aisne

RV sur le parvis de l’église Saint-Martin (jauge llimitée à 25 pers. / inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon)

Située à l’ouest de la ville haute, et impressionnante de par ses dimensions, l’église Saint-Martin fut bâtie début XIIe par le fondateur de l’ordre des Prémontrés, Norbert de Xanten. Cette visite vous permettra d’en découvrir toutes les richesses !

Eglise abbatiale Saint-Martin rue marcelin berthelot 02000 laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com

