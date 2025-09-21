Visite guidée à Laon : « L’ancien couvent du Val des Ecoliers » Ancien couvent des Minimes Laon

Visite guidée à Laon : « L’ancien couvent du Val des Ecoliers » Ancien couvent des Minimes Laon dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée à Laon : « L’ancien couvent du Val des Ecoliers » Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Ancien couvent des Minimes Aisne

Accès gratuit / RV devant le Couvent du Val des Ecoliers (jauge limitée à 20 pers. / inscription obligatoire (avec dépôt d’une pièce d’identité) auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon avant le lundi 15 septembre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Très rarement ouvert au public, et appelé également couvent des Minimes, ne ratez pas ce superbe exemple d’architecture médiévale reprise au XVIIe siècle et appartenant désormais au Ministère de la Défense…

Ancien couvent des Minimes 7 Rem Guillaume de Harcigny, 02000 Laon, France Laon 02000 ZAC Île de France Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] Couvent construit à l’emplacement de l’ancien hôpital saint-Nicolas-de-Cordelle, destiné à accueillir les écoliers sans ressources. En 1235, il est confié aux Augustins qui édifient le corps de bâtiment nord-est. L’église semble avoir été bâtie à partir de 1308, et précédée d’un porche en 1480. Les Minimes s’y installent en 1610 et restaurent l’église en ruine. L’église est réaménagée après un incendie, sans doute en 1648. Les ailes sud-est et sud-ouest sont reconstruites ou fortement remaniées dans la seconde moitié du XVIIe siècle. En 1741, réédification du portail monumental. L’escalier desservant l’aile sud est refait à la fin du XVIIIe siècle. Le couvent est vendu comme bien national en 1792. Le collège de la ville s’y installe de 1806 à 1883. L’armée l’occupe à partir de 1892. La salle capitulaire à deux vaisseaux et trois travées est voûtée d’ogives. La cave située en-dessous est voûtée en berceau. L’escalier à rampe en ferronnerie occupe le centre du corps sud-est.

Très rarement ouvert au public, et appelé également **couvent des Minimes**, ne ratez pas ce superbe exemple d’**architecture médiévale** reprise au XVIIe siècle et appartenant désormais au Ministère…

Ville de Laon