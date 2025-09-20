Visite guidée à Laon : « L’ancienne abbaye Saint-Jean (actuelle Préfecture de l’Aisne) » Préfecture de l’Aisne Laon

Visite guidée à Laon : « L’ancienne abbaye Saint-Jean (actuelle Préfecture de l’Aisne) » Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Préfecture de l’Aisne Aisne

RV devant les grilles de la Préfecture (jauge limitée à 30 pers. / photos non autorisées / inscription obligatoire avec dépôt d’une pièce d’identité auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon avant le lundi 15 septembre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:15:00

Saviez-vous que cette abbaye est l’une des plus anciennes de Laon, et qu’elle fut fondée par une femme, Sainte Salaberge ?

Désormais siège de l’hôtel de Préfecture du département, venez la découvrir en compagnie de votre guide…

Préfecture de l'Aisne 2 rue Paul Doumer – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France 03 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com Située dans l'ancienne abbaye Saint-Jean de Laon, fondée à Laon en 641 par sainte Salaberge.

