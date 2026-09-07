Visite guidée à Laon : l’ancienne abbaye Saint-Jean (actuelle Préfecture), Préfecture de l’Aisne, Laon

Informations pratiques

Visite guidée à Laon : l’ancienne abbaye Saint-Jean (actuelle Préfecture) Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Préfecture de l’Aisne Aisne

Jauge limitée à 30 personnes / photos non autorisées / inscription obligatoire avec dépôt de la copie de sa pièce d’identité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Saviez-vous que cette abbaye est l’une des plus anciennes de Laon, et qu’elle fut fondée par une femme, Sainte Salaberge ? Désormais siège de l’hôtel de Préfecture du département, venez la découvrir en compagnie de votre guide…

Préfecture de l’Aisne 2 rue Paul Doumer – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] Située dans l’ancienne abbaye Saint-Jean de Laon, fondée à Laon en 641 par sainte Salaberge.

Saviez-vous que cette abbaye est l’une des plus anciennes de Laon, et qu’elle fut fondée par une femme, Sainte Salaberge ? Désormais siège de l’hôtel de Préfecture du département, venez la découvrir…

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