RV sur le parking du collège Le Nain, 3 place Robert Aumont (jauge limitée à 25 pers. / inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La République a bouleversé le royaume de France en 1789.

La cité de Laon, jadis dominée par le clergé, va devenir une incarnation du nouveau pouvoir en accueillant l’administration départementale.

Au cours de cette visite qui nous mènera du collège Le Nain à la caserne Theremin d’Hame via l’ancienne Ecole Normale, nous verrons comment le paysage urbain de Laon a été définitivement transformé par les bouleversements politiques, sociaux et culturels du XIXe..

Quartier de la Villette Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 http://htttps://www.tourisme-paysdelaon.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] Ce quartier est situé sur la pointe sud-ouest de la ville haute de Laon; on peut y retrouver notamment l batterie Morlot, l’abbaye Saint-Vincent et plusieurs témoins de l’architecture civile de l’architecture civile de la fin du XIXe siècle…

