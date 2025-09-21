Visite guidée à Laon : « Les fortifications » Office de tourisme du Pays de Laon Laon

Accès gratuit / RV sur l’esplanade de l’Office de tourisme (jauge limitée à 25 pers. / inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon)

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Très tôt la ville médiévale de Laon s’entoura de remparts. La valeur stratégique de ce site imprenable, perché sur sa butte, est évident. Venez parcourir une portion de cette ceinture fortifiée de près de 6 kilomètres de long….

Office de tourisme du Pays de Laon 7 place du parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]

