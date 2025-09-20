Visite guidée à Laon : « L’hôtel du Petit-Saint-Vincent » Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon Laon

Visite guidée à Laon : « L’hôtel du Petit-Saint-Vincent » Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00 Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon Aisne

RV dans la cour du Petit-Saint-Vincent (jauge limitée à 15 pers. / inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon)

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

L’opportunité de découvrir cet ancien refuge de l’abbaye bénédictine Saint-Vincent de Laon, édifice remarquable édifié entre 1529 et 1537 et caractéristique de l’architecture du début de l’époque moderne…

Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon
1 Rue Saint-Martin
02000 LAON
Laon 02000
Plateau / Ville Haute
Aisne
Hauts-de-France

