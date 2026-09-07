Visite guidée à l’arbre de la Mémoire d’Aiguebelette, Mairie Aiguebelette le lac, Aiguebelette-le-Lac

Informations pratiques

Visite guidée à l’arbre de la Mémoire d’Aiguebelette Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie Aiguebelette le lac Savoie

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée à l’arbre de la Mémoire

Venez découvrir l’arbre de la mémoire d’Aiguebelette et ses multiples feuilles qui racontent les destins individuels de dizaines d’enfants et d’adultes qui ont été traqués et pour une majorité sauvés. Vous découvrirez l’organisation funeste initiée par l’Etat français qui a conduit à la rafle du 26 Août 1942. Certains des lieux de cache et d’assignation vous seront présentés.

Mairie Aiguebelette le lac 2, Route du Bourg 73610 Aiguebelette-le-lac Aiguebelette-le-Lac 73610 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 72 10 88 76 http://www.memoireaout42.fr Gare SNCF à Aiguebelette le lac ou Lépin le lac. Parking pour les véhicules.

Visite guidée à l’arbre de la Mémoire

©AssociationMémoireAoût1942