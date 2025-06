[Visite guidée] À l’assaut du château ! Musée de Dieppe Dieppe 20 juillet 2025 15:00

Seine-Maritime

[Visite guidée] À l’assaut du château ! Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-07-20 15:00:00

fin : 2025-07-20 16:30:00

2025-07-20

Accompagnés d’un(e) guide, replongez dans l’histoire du château du Moyen Âge à sa réinvention en musée au XXe siècle.

Des garnisons militaires aux batailles, en passant par les incendies, les vénérables pierres ont tant à raconter?

⏱️Durée: 1h30. Places limitées.

☎️Réservation conseillée au 02 35 06 61 99 ou par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr

Musée de Dieppe / Rue de Chastes

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

English : [Visite guidée] À l’assaut du château !

Accompanied by a guide, immerse yourself in the history of the château from the Middle Ages to its reinvention as a museum in the 20th century.

From military garrisons to battles and fires, the venerable stones have so much to tell?

duration: 1h30. Places limited.

reservations recommended: 02 35 06 61 99 or museededieppe@mairie-dieppe.fr

German :

Tauchen Sie in Begleitung eines Fremdenführers in die Geschichte des Schlosses ein, vom Mittelalter bis zu seiner Neuerfindung als Museum im 20.

Jahrhundert. Von militärischen Besatzungen über Schlachten bis hin zu Bränden haben die ehrwürdigen Steine viel zu erzählen

dauer: 1,5 Stunden. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

reservierung unter 02 35 06 61 99 oder per E-Mail an museededieppe@mairie-dieppe.fr empfohlen

Italiano :

Accompagnati da una guida, immergetevi nella storia del castello dal Medioevo alla sua reinvenzione come museo nel XX secolo.

Dalle guarnigioni militari alle battaglie e agli incendi, le venerabili pietre hanno molto da raccontare?

durata: 1h30. I posti sono limitati.

si consiglia di prenotare al numero 02 35 06 61 99 o via e-mail all’indirizzo museededieppe@mairie-dieppe.fr

Espanol :

Acompañado por un guía, sumérjase en la historia del castillo desde la Edad Media hasta su reinvención como museo en el siglo XX.

Desde guarniciones militares hasta batallas e incendios, las venerables piedras tienen mucho que contar..

duración: 1h30. Plazas limitadas.

se recomienda reservar en el 02 35 06 61 99 o por correo electrónico a museededieppe@mairie-dieppe.fr

