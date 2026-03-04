Visite guidée à l’exposition « Grigory Gluckman », Musé Archéologique régional, Aoste

Visite guidée à l’exposition « Grigory Gluckman » Jeudi 5 mars, 17h00 Musé Archéologique régional

Entrée libre

La visite a pour but d’illustrer la peinture de ce grand artiste, actif à Paris dans les années 1930, dont c’est la première exposition en Italie.

Activité organisée par la Structure Expositions et promotion de l’identité culturelle.

Musé Archéologique régional 12, Piazza Pierre-Léonard Roncas Aoste 11100 Vallée d'Aoste

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

