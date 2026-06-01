Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage Eglise Teurthéville-Bocage
Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage Eglise Teurthéville-Bocage mardi 16 juin 2026.
Teurthéville-Bocage
Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage
Eglise 56 Le Bourg Teurthéville-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 15:00:00
fin : 2026-06-16 17:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous emmène à la découverte de l’église et de la maison de Teurthéville-Bocage.
Sans réservation.
RDV Parking de l’église. .
Eglise 56 Le Bourg Teurthéville-Bocage 50630 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage
L’événement Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage Teurthéville-Bocage a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin