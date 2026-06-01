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Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage Eglise Teurthéville-Bocage

Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage Eglise Teurthéville-Bocage

Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage Eglise Teurthéville-Bocage mardi 16 juin 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : 56 Le Bourg

Ville : 50630 Teurthéville-Bocage

Département : Manche

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Teurthéville-Bocage

Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage

Eglise 56 Le Bourg Teurthéville-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 15:00:00
fin : 2026-06-16 17:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous emmène à la découverte de l’église et de la maison de Teurthéville-Bocage.

Sans réservation.
RDV Parking de l’église.   .

Eglise 56 Le Bourg Teurthéville-Bocage 50630 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26  pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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L’événement Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage Teurthéville-Bocage a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin

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