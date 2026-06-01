Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage Eglise Teurthéville-Bocage

Teurthéville-Bocage

Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage

Eglise 56 Le Bourg Teurthéville-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 15:00:00

fin : 2026-06-16 17:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous emmène à la découverte de l’église et de la maison de Teurthéville-Bocage.

Sans réservation.

RDV Parking de l’église. .

Eglise 56 Le Bourg Teurthéville-Bocage 50630 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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L’événement Visite guidée A l’ombre des clochers L’église et la maison de Teurthéville-Bocage Teurthéville-Bocage a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin