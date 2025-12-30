Visite guidée A l’ombre des clochers l’église et le château de la Grimonnière, Néhou Néhou

Visite guidée A l’ombre des clochers l’église et le château de la Grimonnière, Néhou

Eglise Néhou Manche

Début : 2026-05-12 15:00:00

fin : 2026-05-12 17:00:00

2026-05-12

Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous invite à une découverte de Néhou. Cette visite guidée mènera d’abord à l’église Saint-Georges, édifiée au cœur d’un secteur autrefois isolé de l’ancienne forêt de Néhou pour offrir un lieu de culte à ses habitants.

La visite se poursuivra au château de la Grimonnière (XVIII siècle), où vous découvrirez son histoire et l’architecture.

Sans réservation

RDV parking de l’église .

Eglise Néhou 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

