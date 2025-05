Visite guidée: A l’origine des pierres: sur la trace des premiers océans – Place de l’Eglise La Baume-Cornillane, 11 juillet 2025 10:00, La Baume-Cornillane.

Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Explorez La Baume-Cornillane et partez sur les traces des premiers océans. Entre ruines du château des Cornillans et barre rocheuse de la Pangée, initiez-vous à la géomorphologie et découvrez comment l’homme et la nature ont sculpté ce paysage.

Place de l’Eglise Mairie

La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Explore La Baume-Cornillane and follow in the footsteps of the first oceans. Between the ruins of the Château des Cornillans and the rocky bar of Pangea, learn about geomorphology and discover how man and nature have sculpted this landscape.

German :

Erkunden Sie La Baume-Cornillane und begeben Sie sich auf die Spuren der ersten Ozeane. Zwischen den Ruinen des Château des Cornillans und dem Felsriegel von Pangäa werden Sie in die Geomorphologie eingeführt und erfahren, wie Mensch und Natur diese Landschaft geformt haben.

Italiano :

Esplorate La Baume-Cornillane e seguite le orme dei primi oceani. Tra le rovine dello Château des Cornillans e la barra rocciosa di Pangée, imparate a conoscere la geomorfologia e scoprite come l’uomo e la natura hanno scolpito questo paesaggio.

Espanol :

Explore La Baume-Cornillane y siga las huellas de los primeros océanos. Entre las ruinas del Château des Cornillans y la barra rocosa de Pangée, aprenda geomorfología y descubra cómo el hombre y la naturaleza han esculpido este paisaje.

