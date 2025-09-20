Visite guidée à petits pas Musée de Préhistoire Carnac
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Début : 2025-09-20 15:30:00
fin : 2025-09-20 16:15:00
Les architectures de Carnac et des rives du Morbihan d’hier à aujourd’hui expliqué de manière ludique. Gratuit.Visite conseillée à partir de 4 ans. .
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
