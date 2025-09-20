Visite guidée à petits pas Musée de Préhistoire Carnac

Visite guidée à petits pas Musée de Préhistoire Carnac samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée à petits pas

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20 16:15:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Les architectures de Carnac et des rives du Morbihan d’hier à aujourd’hui expliqué de manière ludique. Gratuit.Visite conseillée à partir de 4 ans. .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée à petits pas Carnac a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon