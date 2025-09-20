Visite guidée à petits pas : l’architecture expliquée aux enfants Musée de Préhistoire de Carnac Carnac

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

Les médiateurs du musée proposent d’expliquer de manière ludique les architectures de Carnac et des rives du Morbihan d’hier à aujourd’hui.

Un livret-jeu sur l’exposition temporaire est également disponible pour les enfants.

Musée de Préhistoire de Carnac Place Christian BONNET, 56340 Carnac, France Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33297522204 https://www.museedecarnac.com Avec 300.000 objets provenant de 30 communes du sud Morbihan (entre ria d’Etel à l’ouest, presqu’île de Rhuys à l’est, Quiberon, Houat et Hoedic au sud), 200 sites dont 120 mégalithiques, le Musée de Préhistoire de Carnac possède l’une des plus riches collections préhistoriques d’Europe. Sa visite est indispensable pour découvrir et comprendre les sites archéologiques de la région, du Paléolithique à l’époque gallo-romaine, et surtout du Néolithique. Ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, les parures polies importées d’Espagne… Des objets de prestige découverts dans le Tumulus Saint-Michel, témoins de l’époque où Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse, au début du Ve millénaire avant notre ère. Les collections sont classées “Monument Historique” depuis 1928. parking ; accès PMR

