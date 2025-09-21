Visite guidée à pied, à la découverte du patrimoine bâti du village de Luxey Place Saint-Roch Luxey

Visite guidée à pied, à la découverte du patrimoine bâti du village de Luxey Place Saint-Roch Luxey dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée à pied, à la découverte du patrimoine bâti du village de Luxey Dimanche 21 septembre, 10h00 Place Saint-Roch Landes

Animation gratuite. Places limitées à 20 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite guidée à pied, à la découverte du patrimoine bâti du village de Luxey dans les Landes, en compagnie de la chargée de mission Inventaire du patrimoine bâti du Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

Un circuit pédestre d’environ 3,5km, soit 1h30 à 2h de marche avec des temps d’arrêt pour observer et comprendre ce patrimoine.

Place Saint-Roch Place Saint-Roch, 40430 Luxey Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine https://www.parc-landes-de-gascogne.fr/explorer/informations-pratiques/agenda-du-parc/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-guidee-de-luxey [{« type »: « email », « value »: « info@parc-landes-de-gascogne.fr »}] Retracer l’histoire de Luxey à travers l’évolution de son patrimoine bâti revient à raconter les mutations du territoire des Landes de Gascogne au cœur duquel elle est située. A bien des égards, son cas est exemplaire : autrefois majoritairement couverte de landes dédiées au pacage des troupeaux, vivant au rythme d’un système agro-pastoral désormais bien connu, la commune connaît une certaine prospérité industrielle au XIXe siècle. D’importants témoignages de cette période sont conservés, à l’image de l’atelier des produits résineux situé au cœur du bourg et protégé au titre des monuments historiques. Cela se traduit aussi dans la pierre par la volonté de donner aux bâtiments de la vie locale une ampleur en adéquation avec cet essor : une nouvelle église est élevée, de même qu’une mairie-école ; tandis que le centre-bourg commerçant s’étoffe et que l’habitat domestique revêt de nouvelles formes.

La visite guidée proposée dans le cadre des JEP propose ainsi de partir à la découverte des multiples facettes du patrimoine luxois.

Visite guidée à pied, à la découverte du patrimoine bâti du village de Luxey dans les Landes, en compagnie de la chargée de mission Inventaire du patrimoine bâti du Parc naturel régional des Landes …

© PNR Landes de Gascogne