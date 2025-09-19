Visite guidée à Salmaise, « Des animaux et des hommes » Commune de Salmaise Salmaise

Visite guidée à Salmaise, « Des animaux et des hommes » Vendredi 19 septembre, 17h30 Commune de Salmaise Côte-d’Or

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme et de la Culture du Pays d’Alésia et de la Seine | Lieu de rendez-vous indiqué à l’inscription | Peu de marche et de déplacements | Parcours pentu.

Début : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Saviez-vous que les souterrains du château de Salmaise sont hantés par la Vouivre ? Cette bête légendaire sort la nuit pour s’abreuver aux points d’eau du village. Venez découvrir la légende de cet animal fantastique et le patrimoine hydraulique de la commune. Cette visite de 2h sera également l’occasion d’une intervention sur « La légende de la Vouivre » par des bénévoles de l’association Les Amis de Salmaise.

Commune de Salmaise 21690 Salmaise Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 96 89 13

