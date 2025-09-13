Visite guidée à Sumbe Haras du Mézeray Sumbe Haras du Mézeray Canapville

Sumbe Haras du Mézeray 1107 route dela Roussière Canapville Orne

2025-09-13 10:00:00

2025-09-13 11:00:00

2025-09-13

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

Lors d’une visite d’une heure, Sumbe Haras du Mézeray vous ouvre ses portes pour une visite unique du domaine. Spécialisé dans l’élevage de chevaux galopeur, le haras s’étend sur 150 hectares autour de la commune de Canapville.

Au programme présentation du site et du cycle d’élevage des pur-sang avec ses prés et ses boxes, observation des juments et leurs poulains.

> Tout public

> Sur réservation auprès de la Communauté de Communes (limité à 20 personnes) .

Sumbe Haras du Mézeray 1107 route dela Roussière Canapville 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr

