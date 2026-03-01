Visite Guidée à Turquant

5365F rue de la Mairie Turquant Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez découvrir Turquant, un village au patrimoine riche et authentique ! Lors de cette visite, vous rentrerez dans un troglodyte scénographié et immersif. Vous pourrez même expérimenter de votre corps en touchant, humant, goûtant…

Les guides touristiques du centre de formation professionnelle d’Edgard Pisani, vous proposent, de découvrir, en association avec la mairie, le village de Turquant.

Vous arpenterez des sentiers méconnus de Turquant autour de son identité patrimoniale, naturelle et sensorielle. Lors de cette promenade au cœur des vignes, du village et à l’intérieur même des troglodytes, nous aborderons divers aspects qui ont construit le village à travers le temps de l’économie des mariniers de Loire à l’histoire d’une famille partie en Nouvelle France, une lecture paysagère et sensorielle des panoramas ainsi que le patrimoine architectural vous seront révélés.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 28 mars 2026 de 14h à 17h. .

5365F rue de la Mairie Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 73 40 30 gadt.pisani2026@gmail.com

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English :

Come and discover Turquant, a village with a rich and authentic heritage! On this tour, you’ll enter an immersive, scenographic troglodyte. You can even experiment with your body: touching, smelling, tasting…

L’événement Visite Guidée à Turquant Turquant a été mis à jour le 2026-03-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME