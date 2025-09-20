visite guidée à vélo électrique du quartier Galion Trinité Maison principale du Galion La Trinité
5 places disponibles, chaussures fermées, taille minimum 1.50m
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
♂️ Visite guidée en vélo électrique – Journées Européennes du Patrimoine 2025
Départ : Maison principale de l’Habitation Le Galion, La Trinité ️ Date : Samedi 20 septembre 2025 Horaires : de 9h à 12h (visite guidée d’1h, plusieurs départs possibles) ⏳ Durée : 1 heure Tarif spécial JEP : 15 € par personne (tarif unique)
Parcours culturel et naturel :
Découverte de l’histoire sucrière autour de la maison principale du Galion
Passage devant le temple hindou, témoin du patrimoine spirituel martiniquais
Immersion dans les champs de canne à sucre et la mémoire agricole
Exploration de la mangrove, entre biodiversité et paysages préservés
Pause à un point de vue panoramique sur la côte Atlantique
Inclus dans l’activité :
Vélo électrique et casque fournis
Encadrement par un guide local
Dégustation de rhum Baie des Trésors en fin de parcours
Réservation conseillée – Places limitées
Maison principale du Galion Chemin du Galion 97220 La trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696665049 »}]
les balades de jef