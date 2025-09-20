visite guidée à vélo électrique du quartier Galion Trinité Maison principale du Galion La Trinité

5 places disponibles, chaussures fermées, taille minimum 1.50m

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

‍♂️ Visite guidée en vélo électrique – Journées Européennes du Patrimoine 2025

Départ : Maison principale de l’Habitation Le Galion, La Trinité ️ Date : Samedi 20 septembre 2025 Horaires : de 9h à 12h (visite guidée d’1h, plusieurs départs possibles) ⏳ Durée : 1 heure Tarif spécial JEP : 15 € par personne (tarif unique)

Parcours culturel et naturel :

Découverte de l’histoire sucrière autour de la maison principale du Galion

Passage devant le temple hindou, témoin du patrimoine spirituel martiniquais

Immersion dans les champs de canne à sucre et la mémoire agricole

Exploration de la mangrove, entre biodiversité et paysages préservés

Pause à un point de vue panoramique sur la côte Atlantique

Inclus dans l’activité :

Vélo électrique et casque fournis

Encadrement par un guide local

Dégustation de rhum Baie des Trésors en fin de parcours

Maison principale du Galion Chemin du Galion 97220 La trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696665049 »}]

les balades de jef